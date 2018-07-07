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Уругвай – Франція: Льоріс ледь не з'їв величезну російську комаху прямо під час матчу ЧС-2018

6 липня 22:30 2501 Читать на русском
Уругвай – Франція: Льоріс ледь не з'їв величезну російську комаху прямо під час матчу ЧС-2018
Уго Льоріс під час матчу Чемпіонату світу 2018 Уругвай – Франція

Курйоз дня стався під час матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2018, в якому Франція перемогла Уругвай.

Голкіпер перших півфіналістів Мундіалю Уго Льоріс пережив не найприємніший момент. У російському Нижньому Новгороді під час чвертьфіналу ЧС-2018 воротарю Тоттенхема залетіла в рот хижа комаха бабка.

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Та на те він і страж воріт, щоб проявляти реакцію в таких епізодах. Капітан французів Льоріс встиг нейтралізувати одну з найнебезпечніших атак на його володіння за всю гру, виплюнувши небажаного гостя.

Уругвай – Франція: під час матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 у рот Льоріса залетіла хижа комаха

Комахи не вперше атакують зірок світового футболу на останніх чемпіонатах світу та Європи. Хамес Родрігес під час ЧС-2014 у Бразилії та Кріштіану Роналду у фіналі Євро-2016 у Франції також боролись з нашестям саранчі.

Водночас у Росії це уже справжня не найкраща традиція. Раніше від атак комах на Чемпіонаті світу 2018 страждали гравці збірної Англії під час матчу з Тунісом у Волгограді.

Туніс – Англія: матч міг не відбутись через нашестя комах

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
Матч завершено
0 : 2
Франція
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ЧС 2018 Відеоновини футбольні курйози Франція Франція Уругвай - Франція Уго Льоріс Уго Льоріс
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год
:
46
хв
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