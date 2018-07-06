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Уругвай – Франція: Грізманн пояснив, чому не святкував забитий м'яч

20:41 40 Читать на русском
Уругвай – Франція: Грізманн пояснив, чому не святкував забитий м'яч
Антуан Грізманн (у центрі) / офіційний твіттер ЧС-2018

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн розповів, чому відмовився від святкування гола в поєдинку з уругвайцями (2:0) в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Коли я тільки починав грати, то один уругваєць мене навчив: що добре, що погано, як не треба чинити. Сьогодні я грав проти своїх друзів і не святкував забитий м'яч через повагу.

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Я дуже люблю цю країну, уругвайців, їхню культуру. Збірна Уругваю – дуже сильний суперник, їхня команда мені нагадує Атлетіко. Ми знали, що вони дуже небезпечні при стандартах, тому особливо розраховували на своїх високих гравців", – цитує Грізманна Sport24.

Відзначимо, що голи Грізманна та Рафаеля Варана дозволили збірній Франції здолати уругвайців у чвертьфіналі ЧС-2018. Суперник збірної Франції на стадії 1/2 фіналу визначиться сьогодні в поєдинку Бразилія – Бельгія. Початок зустрічі о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
Матч завершено
0 : 2
Франція
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Антуан Грізманн Антуан Грізманн Франція Франція ЧС 2018 Уругвай - Франція Уругвай Уругвай
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12
хв
Бразилія
21:00
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