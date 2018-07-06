Уругвай – Франція: Грізманн – найкращий гравець матчу

Гравець збірної Франції Антуан Грізманн став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Уругваю.

Форвард французів Антуан Грізманн визнаний найкращим гравцем матчу з Уругваєм у чвертьфіналі чемпіонату світу-2018, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Саме після удару Грізманна на 61-й хвилині у ворота уругвайців залетів гол, який встановив остаточний рахунок поєдинку.

Автором першого гола став захисник французів Рафаель Варан, який відзначився на 40-й хвилині. Асистував йому також Грізманн.