toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
УРУГВАЙ - ФРАНЦІЯ БРАЗИЛІЯ - БЕЛЬГІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ Новини ЧС 2018

Уругвай – Франція: Грізманн – найкращий гравець матчу

19:27 119 Читать на русском
Уругвай – Франція: Грізманн – найкращий гравець матчу
Антуан Грізманн / ФІФА

Гравець збірної Франції Антуан Грізманн став найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 проти Уругваю.

Форвард французів Антуан Грізманн визнаний найкращим гравцем матчу з Уругваєм у чвертьфіналі чемпіонату світу-2018, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

ЧС-2018: Франція здолала Уругвай і вийшла у півфінал – сльози під час матчу як символ усього

Саме після удару Грізманна на 61-й хвилині у ворота уругвайців залетів гол, який встановив остаточний рахунок поєдинку.

Автором першого гола став захисник французів Рафаель Варан, який відзначився на 40-й хвилині. Асистував йому також Грізманн.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
Матч завершено
0 : 2
Франція
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Антуан Грізманн Антуан Грізманн Франція Франція ЧС 2018 Уругвай - Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ювентус прокоментував чутки про трансфер Роналду
    Італія — 18:591150 Ювентус прокоментував чутки про трансфер Роналду
11
хв
Бразилія
21:00
Бельгія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук