Уругвай – Франція: французи вийшли до шостого для себе півфіналу в історії чемпіонатів світу

Підопічні Дідьє Дешама здолали збірну Уругваю (2:0) в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 та оформили шостий для "триколірних" вихід до півфіналу турніру.

Франція вийшла до свого шостого півфіналу на чемпіонатах світу, повідомляє Opta Sports.

ЧС-2018: Франція здолала Уругвай і вийшла у півфінал – сльози під час матчу як символ усього

Раніше французам вдавалося пробитися до 1/2 фіналу Мундіалю в 1958, 1982, 1986, 1998 і 2006 роках. Лише три збірні можуть похвалитися кращими показниками: Німеччина (12 виходів у півфінал), Бразилія (8) та Італія (7).

Суперник збірної Франції на стадії 1/2 фіналу визначиться сьогодні в поєдинку Бразилія – Бельгія. Початок зустрічі о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.