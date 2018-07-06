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Уругвай – Франція: французи вийшли до шостого для себе півфіналу в історії чемпіонатів світу

19:42 90 Читать на русском
Уругвай – Франція: французи вийшли до шостого для себе півфіналу в історії чемпіонатів світу
Уругвай – Франція / фото із соцмереж

Підопічні Дідьє Дешама здолали збірну Уругваю (2:0) в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 та оформили шостий для "триколірних" вихід до півфіналу турніру.

Франція вийшла до свого шостого півфіналу на чемпіонатах світу, повідомляє Opta Sports.

ЧС-2018: Франція здолала Уругвай і вийшла у півфінал – сльози під час матчу як символ усього

Раніше французам вдавалося пробитися до 1/2 фіналу Мундіалю в 1958, 1982, 1986, 1998 і 2006 роках. Лише три збірні можуть похвалитися кращими показниками: Німеччина (12 виходів у півфінал), Бразилія (8) та Італія (7).

Суперник збірної Франції на стадії 1/2 фіналу визначиться сьогодні в поєдинку Бразилія – Бельгія. Початок зустрічі о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
Матч завершено
0 : 2
Франція
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Теги
Франція Франція ЧС 2018 Уругвай - Франція
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хв
Бразилія
21:00
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