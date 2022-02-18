Ураган Юніс пронісся кількома країнами Західної Європи, в тому числі і Нідерландами. Саме він і завдав серйозної шкоди стадіону Карс Джинс, повідомляє prosport.ro.

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Twitter-акаунт Den Haag FM поділився відеороликом, на якому можна побачити, як сильні пориви вітру зривають дах стадіону. Арена вже була ізольована, а працівників відправили додому.

Додамо, що Ден Гааг наразі посідає 4 місце у другому дивізіоні чемпіонаті Нідерландів, маючи в активі 48 очок.

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