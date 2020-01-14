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Ураган "Брендан" зірвав матч Кубка Англії в Мерсисайді

14 січня 19:11 637 Читать на русском
Ураган "Брендан" зірвав матч Кубка Англії в Мерсисайді
Прентон Парк у полоні стихії / Empics Sport

Поєдинок третього раунду Кубка Англії між Транмер Роверс і Уотфордом перенесений через несприятливі погодні умови на заході країни.

Кубкове перегравання між представником Ліги 1 та середняком АПЛ перенесено, повідомляє офіційний твіттер Транмера.

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Причиною такого кроку організаторів став буревій "Брендан". Шторм приніс шквальні опади на Британські острови. Через негоду газон домашньої арени Роверс став непридатним для футболу.

Тепер Футбольна асоціація Англії повинна визначити нову дату повторного матчу між Транмером і Уотфордом. Відзначимо, що перше побачення команд завершилося результативною нічиєю 3:3. Мерсисайдці до 65-ї хвилини безнадійно поступались "шершням" (0:3), проте зуміли вирвати нічию.

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Теги
Англія Кубок Англії Кубок Англії 2019/20 Футбольна асоціація Англії (FA) Транмер Роверс Транмер Роверс Уотфорд Уотфорд
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