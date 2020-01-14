Ураган "Брендан" зірвав матч Кубка Англії в Мерсисайді

Поєдинок третього раунду Кубка Англії між Транмер Роверс і Уотфордом перенесений через несприятливі погодні умови на заході країни.

Кубкове перегравання між представником Ліги 1 та середняком АПЛ перенесено, повідомляє офіційний твіттер Транмера.

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Причиною такого кроку організаторів став буревій "Брендан". Шторм приніс шквальні опади на Британські острови. Через негоду газон домашньої арени Роверс став непридатним для футболу.

Тепер Футбольна асоціація Англії повинна визначити нову дату повторного матчу між Транмером і Уотфордом. Відзначимо, що перше побачення команд завершилося результативною нічиєю 3:3. Мерсисайдці до 65-ї хвилини безнадійно поступались "шершням" (0:3), проте зуміли вирвати нічию.

Tonight's @EmiratesFACup game against @WatfordFC has been postponed.



A new date for the fixture will be announced in due course.#TRFC #SWA — Tranmere Rovers FC (@TranmereRovers) January 14, 2020

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