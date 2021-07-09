Новий розіграш української Прем'єр-ліги все ж розпочнеться без донецького Олімпіка.

"Сьогодні, 9 липня 2021 року, українська Прем’єр-Ліга отримала лист від ФК Олімпік, в якому клуб підтвердив зняття зі Всеукраїнських змаганнях з футболу серед професіональних команд футбольних клубів ОПФКУ Прем’єр-Ліга сезону 2021/22.

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Відповідно тепер, виходячи із офіційного листа ФК Олімпік, УПЛ, діючи відповідно до вимог Статуту з метою забезпечення цілісності та безперервності змагань, ініціює проведення Загальних зборів Учасників УПЛ з наміром виключення ФК Олімпік з числа учасників УПЛ та визначення і прийняття нового учасника", – йдеться на офіційному сайті ліги.

Нагадаємо, Олімпік дебютував на рівні УПЛ в 2014 році і відтоді не покидав еліту. За інформацією ЗМІ, донеччан у новому сезоні замінить Минай, який посів останнє місце і повинен був вилетіти за спортивним принципом.

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