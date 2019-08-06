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УПЛ змінила титульного спонсора та презентує нову емблему

12:34 653 Читать на русском
УПЛ змінила титульного спонсора та презентує нову емблему
Шахтар – чемпіон України 2018/19

Новим титульним спонсором УПЛ стала букмекерська компанія Фаворит.

УПЛ на своєму офіційному сайті підтвердила підписання угоди про співпрацю з букмекерською компанією Фаворит. Контракт підписаний терміном на 2 роки.

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Завтра, 7 серпня, відбудеться прес-конференція з нагоди підписання угоди. На ній також буде представлено нову емблему чемпіонату України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "за" підписання контракту з компанією Фаворит виступили 10 з 12 клубів Прем'єр-ліги.

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