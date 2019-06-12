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УПЛ затвердила матчі першого кола сезону 2019/20 – Динамо та Шахтар зустрінуться у 3-му турі

16:48 478 Читать на русском
УПЛ затвердила матчі першого кола сезону 2019/20 – Динамо та Шахтар зустрінуться у 3-му турі
Динамо – Шахтар / Фото ФК Шахтар

Українська Прем'єр-ліга визначилась з парами на перше коло наступного сезону.

12 червня під час Загальних зборів клубів Української Прем’єр-Ліги відбулося затвердження календаря першого кола Чемпіонату УПЛ сезону 2019/20.

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В першому турі Карпати прийматимуть Динамо, а центральним поєдинком буде Олександрія – Шахтар. Українське Класичне відбудеться у третьому турі.

Дати зустрічей поки невідомі. З повним списком пар першого кола сезону 2019/20 можна ознайомитись на офіційному сайті УПЛ.

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