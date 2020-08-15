УПЛ затвердила календар першого кола Прем'єр ліги – відома базова дата матчу Шахтар – Динамо

УПЛ сформувала календар першого кола, про що повідомила на своєму сайті. Зокрема, стала відома базова дата першого Класичного.

Перший тур УПЛ: новачки еліти дізналися суперників у дебютних матчах

Матч Шахтар – Динамо має відбутись у дев'ятому турі, орієнтовна дата – 7 листопада. З повним переліком матчів першого кола нового сезону Прем'єр ліги та датами їхнього проведення можна ознайомитись на офіційному сайті УПЛ.

Нагадаємо, що вже наступного тижня розпочнеться сезон 2020/21 української першості. 21 серпня Олімпік зіграє з Динамо о 17:00, а Шахтар протистоятиме Колосу о 19:00. Проте, якщо "гірники" вийдуть у фінал ЛЄ, матч буде перенесено.

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