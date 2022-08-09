Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про схвалення графіка реєстрації та заявки футболістів команд на сезон-2022/23. Перший заявковий період для представників еліти пройде з 15 до 18 серпня.

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15 серпня – Кривбас, Металіст, Ворскла, Олександрія.

16 серпня – Колос, Верес, Металіст 1925, Рух.

17 серпня – Львів, Чорноморець, Інгулець, Минай.

18 серпня – Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря.

Нагадаємо, старт нового сезону заплановано на 23 серпня.

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