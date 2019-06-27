toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

УПЛ затвердила графік реєстрації гравців на сезон 2019/20 – Динамо та Шахтар заявляться в один день

17:11 43 Читать на русском
УПЛ затвердила графік реєстрації гравців на сезон 2019/20 – Динамо та Шахтар заявляться в один день
Мохаммед Кадірі / ФК Динамо Київ

Клуби УПЛ отримали графік заявки футболістів на участь у чемпіонаті в сезоні 2019/20. Київське Динамо та донецький Шахтар заявляться в один день.

УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала дати для реєстрації та заявки футболістів команд УПЛ на сезон 2019/20. Варто зазначити, що це перший заявковий період.

Караваєв не полетів на збори Зорі – стала відома сума потенційного трансферу гравця в Динамо

17.07.2019

Шахтар, Динамо, Зоря

22.07.2019

Колос, СК Дніпро-1, Олімпік

23.07.2019

Карпати, Десна, Ворскла

24.07.2019

Львів, Маріуполь, Олександрія

25.07.2019

Зоря, Динамо, Шахтар

Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ

blog_ava
Швед дізнався ігровий номер у Селтіку
10:35
4439
Теги
Львів Львів СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Десна Десна УПЛ Колос Колос Ворскла Ворскла Зоря Зоря Карпати Карпати Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія Олімпік Олімпік Шахтар Шахтар Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
58
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук