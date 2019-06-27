УПЛ затвердила графік реєстрації гравців на сезон 2019/20 – Динамо та Шахтар заявляться в один день

Клуби УПЛ отримали графік заявки футболістів на участь у чемпіонаті в сезоні 2019/20. Київське Динамо та донецький Шахтар заявляться в один день.

УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала дати для реєстрації та заявки футболістів команд УПЛ на сезон 2019/20. Варто зазначити, що це перший заявковий період.

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17.07.2019

Шахтар, Динамо, Зоря

22.07.2019

Колос, СК Дніпро-1, Олімпік

23.07.2019

Карпати, Десна, Ворскла

24.07.2019

Львів, Маріуполь, Олександрія

25.07.2019

Зоря, Динамо, Шахтар

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