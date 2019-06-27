УПЛ затвердила графік реєстрації гравців на сезон 2019/20 – Динамо та Шахтар заявляться в один день

Італія — 16:58 870
-
Маліновський погодився перейти в Сампдорію – Валенсія увімкнулась у боротьбу за українця
-
Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛУкраїна — 13:00 2765
-
Караваєв не полетів на збори Зорі – стала відома сума потенційного трансферу гравця в ДинамоУкраїна — 12:46 2257
-
Барселона офіційно підписала НетоІспанія — 12:33 2941
-
Маріуполь офіційно оголосив про трансфери трьох чемпіонів світу у складі збірної України U-20Україна — 11:53 1493