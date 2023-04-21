УПЛ затвердила дати й час початку зустрічей 25 туру УПЛ
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
25 тур чемпіонату триватиме усього два дні – 7 та 8 травня (неділя і понеділок відповідно). Дирекція вже затвердила час матчів, інформує офіційний сайт УПЛ.
Динамо, Шахтар, СК Дніпро-1 та Зоря дізнались арбітрів на 22 тур УПЛ
7 травня (неділя)
Чорноморець – СК Дніпро-1 – 13:00
Металіст – Львів – 13:00
Олександрія – Шахтар – 15:00
8 травня (понеділок)
Кривбас – Динамо – 13:00
Минай – Ворскла – 14:00
Верес – Колос – 15:00
Рух – Інгулець – 15:00
Зоря – Металіст 1925 – 17:00
Нагадаємо, Шахтар лідирує в УПЛ після 21 зіграного туру, випереджаючи СК Дніпро-1 на 7 пунктів. "Спортклубівці" ще мають матч у запасі.
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