25 тур чемпіонату триватиме усього два дні – 7 та 8 травня (неділя і понеділок відповідно). Дирекція вже затвердила час матчів, інформує офіційний сайт УПЛ.

Динамо, Шахтар, СК Дніпро-1 та Зоря дізнались арбітрів на 22 тур УПЛ

7 травня (неділя)

Чорноморець – СК Дніпро-1 – 13:00

Металіст – Львів – 13:00

Олександрія – Шахтар – 15:00

8 травня (понеділок)

Кривбас – Динамо – 13:00

Минай – Ворскла – 14:00

Верес – Колос – 15:00

Рух – Інгулець – 15:00

Зоря – Металіст 1925 – 17:00

Нагадаємо, Шахтар лідирує в УПЛ після 21 зіграного туру, випереджаючи СК Дніпро-1 на 7 пунктів. "Спортклубівці" ще мають матч у запасі.

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