УПЛ затвердила дати й час початку матчів 6-го туру УПЛ – центральний поєдинок перенесли
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 6-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 1 по 3 вересня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Родзинкою туру стануть дуель Руслана Ротаня та Віктора Скрипника – наставник Олександрії спробує взяти реванш у свого візаві за драматичний проліт повз єврокубки в останньому турі минулого сезону. Окрім того, не відбудеться у заплановану дату поєдинок між Зорею та Динамо (на прохання киян зустрічі перенесли через участь "біло-синіх" у єврокубках).
1 вересня (п'ятниця)
Верес – Чорноморець – 17:00
2 вересня (субота)
Минай – Шахтар – 13:00
Полісся – Оболонь – 15:00
Ворскла – Олександрія – 17:00
3 вересня (неділя)
СК Дніпро-1 – ЛНЗ – 13:00
Колос – Кривбас – 17:00
Рух – Металіст 1925 – 19:00
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