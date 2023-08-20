Матчі 6-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 1 по 3 вересня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

СК Дніпро-1 повернув легіонера, який так і не встиг дебютувати в УПЛ

Родзинкою туру стануть дуель Руслана Ротаня та Віктора Скрипника – наставник Олександрії спробує взяти реванш у свого візаві за драматичний проліт повз єврокубки в останньому турі минулого сезону. Окрім того, не відбудеться у заплановану дату поєдинок між Зорею та Динамо (на прохання киян зустрічі перенесли через участь "біло-синіх" у єврокубках).

1 вересня (п'ятниця)

Верес – Чорноморець – 17:00

2 вересня (субота)

Минай – Шахтар – 13:00

Полісся – Оболонь – 15:00

Ворскла – Олександрія – 17:00

3 вересня (неділя)

СК Дніпро-1 – ЛНЗ – 13:00

Колос – Кривбас – 17:00

Рух – Металіст 1925 – 19:00

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