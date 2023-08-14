Матчі 5-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 26 по 28 серпня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Кривбас впевнено здолав ЛНЗ і піднявся у топ-4 УПЛ – крінж від Вернидуба та феєрія голкіперів

Родзинками туру стануть дуель Руслана Ротаня та Юрія Калітвінцева, а також битва між нинішнім лідером першості Рухом та СК Дніпро-1.

26 серпня (субота)

ЛНЗ – Металіст 1925 – 15:00

Олександрія – Полісся – 17:00

27 серпня (неділя)

Минай – Зоря – 13:00

Колос – Шахтар – 15:00

Динамо – Верес – 17:00

Ворскла – Чорноморець – 19:00

Рух – СК Дніпро-1 – 19:00

28 серпня (понеділок)

Оболонь – Кривбас – 17:00

СК Дніпро-1 у компенсований час врятувався від поразки Минаю – арбітр вилучив Сарапія й призначив два пенальті