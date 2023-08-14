УПЛ затвердила дати й час початку матчів 5-го туру УПЛ
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 5-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 26 по 28 серпня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Родзинками туру стануть дуель Руслана Ротаня та Юрія Калітвінцева, а також битва між нинішнім лідером першості Рухом та СК Дніпро-1.
26 серпня (субота)
ЛНЗ – Металіст 1925 – 15:00
Олександрія – Полісся – 17:00
27 серпня (неділя)
Минай – Зоря – 13:00
Колос – Шахтар – 15:00
Динамо – Верес – 17:00
Ворскла – Чорноморець – 19:00
Рух – СК Дніпро-1 – 19:00
28 серпня (понеділок)
Оболонь – Кривбас – 17:00
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