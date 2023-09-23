УПЛ затвердила дати й час початку матчів 10-го туру – поєдинок Шахтаря під питанням
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 10-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 6 по 8 жовтня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Родзинкою туру стане протистояння Юрія Калітвінцева проти Динамо, а інтригою – участь у матчі Олександра Усика. До слова, наразі немає дати поєдинку між Зорею та Шахтарем через участь обох команд у єврокубках – вона буде визначена пізніше.
6 жовтня (п'ятниця)
Полісся – Динамо – 17:00
7 жовтня (субота)
ЛНЗ – Олександрія – 15:00
Колос – Ворскла – 17:00
СК Дніпро-1 – Верес – 19:00
8 жовтня (неділя)
Оболонь – Металіст 1925 – 13:00
Рух – Минай – 15:00
Кривбас – Чорноморець – 17:00
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