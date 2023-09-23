Матчі 10-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 6 по 8 жовтня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Чорноморець на виїзді розгромив Олександрію – Ротань і Ко продовжують деградувати, безвиграшна серія сягнула 6 матчів

Родзинкою туру стане протистояння Юрія Калітвінцева проти Динамо, а інтригою – участь у матчі Олександра Усика. До слова, наразі немає дати поєдинку між Зорею та Шахтарем через участь обох команд у єврокубках – вона буде визначена пізніше.

6 жовтня (п'ятниця)

Полісся – Динамо – 17:00

7 жовтня (субота)

ЛНЗ – Олександрія – 15:00

Колос – Ворскла – 17:00

СК Дніпро-1 – Верес – 19:00

8 жовтня (неділя)

Оболонь – Металіст 1925 – 13:00

Рух – Минай – 15:00

Кривбас – Чорноморець – 17:00

Оболонь розписала нічию з Вересом, покинувши зону перехідних матчів