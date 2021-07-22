УПЛ затвердила дати й час матчів 3-го туру сезону 2021/22
Дирекція української Прем'єр-ліги повідомила, коли розпочнуться поєдинки чергового туру в еліті.
Матчі третього туру УПЛ нового сезону відбуватимуться протягом чотирьох днів, інформує офіційний сайт змагань.
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Стартує тур у п'ятницю поєдинком між дебютантами еліти – Металістом 1925 і Чорноморецем, а завершиться матчем між Десною та Інгульцем.
6 серпня (п’ятниця)
Металіст 1925 – Чорноморець – 19:30
7 серпня (субота)
Рух – Верес – 17:00
СК Дніпро-1 – Маріуполь – 19:30
Шахтар – Олександрія – 19:30
8 серпня (неділя)
Минай – Колос – 17:00
Зоря – Динамо – 19:30
Ворскла – Львів – 19:30
9 серпня (понеділок)
Десна – Інгулець – 19:30
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