УПЛ затвердила дати та час проведення матчів 21-го та 22-го турів
На українських вболівальників очікує низка цікавих поєдинків вітчизняного футболу.
За офіційному сайті УПЛ з'явився розклад на 21-й та 22-й тури елітного українського дивізіону.
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21 ТУР
11 березня (п’ятниця)
Маріуполь – Інгулець 19:30
12 березня (субота)
Дніпро-1 – Металіст 1925 14:00
Шахтар – Минай 17:00
Колос – Динамо 19:30
13 березня (неділя)
Верес – Десна 14:00
Львів – Рух 17:00
Ворскла – Зоря 19:30
14 березня (понеділок)
Олександрія – Чорноморець 19:30
22 ТУР
16 березня (середа)
Дніпро-1 – Шахтар 19:00
17 березня (четвер)
Динамо – Металіст 1925 17:00
Десна – Ворскла 19:30
18 березня (п’ятниця)
Зоря – Рух 19:00
19 березня (субота)
Маріуполь – Колос 14:00
Чорноморець – Минай 17:00
20 березня (неділя)
Інгулець – Олександрія 17:00
Львів – Верес 19:30
Нагадаємо, зимова пауза УПЛ завершиться 25 лютого матчем 19-го туру Минай – Зоря, початок о 14:00.
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