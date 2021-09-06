УПЛ затвердила дати та час початку матчів восьмого та дев'ятого турів
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у 8-му та 9-му турах чемпіонату.
Матчі 8-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 3 днів – з 17 по 19 вересня включно, а поєдинки 9-го туру розтягнуться на чотири дні – з 24 по 27 вересня, повідомляє офіційний сайт організації.
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8 ТУР
17 вересня (п’ятниця)
Десна – Рух – 19:30
18 вересня (субота)
Інгулець – Колос – 14:00
СК Дніпро-1 – Верес – 17:00
Маріуполь – Шахтар – 17:00
Динамо – Олександрія – 19:30
19 вересня (неділя)
Ворскла – Минай – 17:00
Зоря – Чорноморець – 19:30
Львів – Металіст 1925 – 19:30
9 ТУР
24 вересня (п’ятниця)
Колос – Ворскла – 19:30
25 вересня (субота)
Олександрія – Маріуполь – 14:00
Шахтар – Верес – 17:00
Рух – Динамо – 19:30
26 вересня (неділя)
Минай – Львів – 14:00
СК Дніпро-1 – Зоря – 17:00
Десна – Металіст 1925 – 19:30
27 вересня (понеділок)
Чорноморець – Інгулець – 19:30
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