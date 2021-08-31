УПЛ затвердила дати та час початку матчів сьомого туру
09:20 - Читать на русском
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у 7-му турі чемпіонату.
Матчі 7-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 4 днів: з 10 по 13 вересня включно, повідомляє офіційний сайт організації.
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10 вересня (п'ятниця)
Олександрія – Інгулець – 19:30
11 вересня (субота)
Рух – Зоря – 14:00
Металіст 1925 – Динамо – 17:00
Шахтар – СК Дніпро-1 – 19:30
12 вересня (неділя)
Минай – Чорноморець – 14:00
Колос – Маріуполь – 17:00
Ворскла – Десна – 19:30
13 вересня (понеділок)
Верес – Львів – 19:30
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