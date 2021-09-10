УПЛ затвердила дати та час початку матчів десятого туру
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у 10-му турі чемпіонату.
Матчі 10-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 3 днів: з 1 по 3 жовтня включно, повідомляє офіційний сайт організації. Родзинкою стане зустріч грандів українського футболу, які закриватимуть тур матчем у неділю.
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1 жовтня (п’ятниця)
Маріуполь – Рух – 19:30
2 жовтня (субота)
Колос – Чорноморець – 14:00
Львів – СК Дніпро-1 – 17:00
Ворскла – Інгулець – 19:30
3 жовтня (неділя)
Верес – Олександрія – 14:00
Зоря – Десна – 17:00
Металіст 1925 – Минай – 17:00
Динамо – Шахтар – 19:30
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