УПЛ затвердила дати та час початку матчів четвертого туру
10:20 - Читать на русском
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у 4-му турі чемпіонату.
Матчі 4-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 4 днів: з 9 по 12 вересня включно, повідомляє офіційний сайт організації.
Setanta надасть телеканалам безкоштовний доступ до відеооглядів матчів УПЛ – офіційна заява
9 вересня (п’ятниця)
Рух – Зоря – 17:00
10 вересня (субота)
Кривбас – Верес – 15:00
Шахтар – Чорноморець – 17:00
11 вересня (неділя)
СК Дніпро-1 – Металіст 1925 – 13:00
Колос – Металіст – 15:00
Динамо – Львів – 17:00
12 вересня (понеділок)
Ворскла – Олександрія – 13:00
Інгулець – Минай – 15:00
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