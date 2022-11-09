Матчі 14-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 4 днів: з 18 по 21 листопада включно, повідомляє офіційний сайт організації.

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Довгоочікувана дуель між лідерами першості – СК Дніпро-1 та Шахтарем – відбудеться у суботу о 13:00. Цікаво, що у розклад не включили поєдинок між Рухом та Чорноморцем, який раніше було заплановано на 19 листопада.

14 ТУР

18 листопада (п'ятниця)

Зоря – Олександрія – 13:00

19 листопада (субота)

СК Дніпро-1 – Шахтар – 13:00

Колос – Ворскла – 14:00

20 листопада (неділя)

Минай – Металіст – 12:00

Кривбас – Металіст 1925 – 14:00

21 листопада (понеділок)

Інгулець – Львів – 12:00

Верес – Динамо – 14:00

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