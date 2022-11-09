УПЛ затвердила дати та час початку матчів 14-го туру – битва лідерів і один поєдинок під питанням
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у 14-му турі чемпіонату.
Матчі 14-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 4 днів: з 18 по 21 листопада включно, повідомляє офіційний сайт організації.
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Довгоочікувана дуель між лідерами першості – СК Дніпро-1 та Шахтарем – відбудеться у суботу о 13:00. Цікаво, що у розклад не включили поєдинок між Рухом та Чорноморцем, який раніше було заплановано на 19 листопада.
14 ТУР
18 листопада (п'ятниця)
Зоря – Олександрія – 13:00
19 листопада (субота)
СК Дніпро-1 – Шахтар – 13:00
Колос – Ворскла – 14:00
20 листопада (неділя)
Минай – Металіст – 12:00
Кривбас – Металіст 1925 – 14:00
21 листопада (понеділок)
Інгулець – Львів – 12:00
Верес – Динамо – 14:00
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