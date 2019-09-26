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Динамо прийматиме Карпати 27 жовтня: УПЛ затвердила дати та час початку матчів 11 та 12 турів

20:26 1572 Читать на русском
Динамо прийматиме Карпати 27 жовтня: УПЛ затвердила дати та час початку матчів 11 та 12 турів
Десна – Шахтар – 0:1 / фото ФК Шахтар

Стали відомі дати та час початку матчів чергових турів УПЛ. Динамо, Шахтар та інші клуби дізнались свій розклад.

УПЛ на своєму офіційному сайті затвердила календар матчів 11 та 12 турів.

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11 тур

18 жовтня – п'ятниця

Шахтар – Колос – 19:00

19 жовтня – субота

Карпати – Львів – 14:00

Зоря – Десна – 17:00

20 жовтня – неділя

Маріуполь – СК Дніпро-1 – 14:00

Динамо – Олександрія – 17:00

Олімпік – Ворскла – 19:30

12 тур

26 жовтня – субота

Маріуполь – Колос – 14:00

Олімпік – СК Дніпро-1 – 17:00

Зоря – Ворскла – 17:00

27 жовтня – неділя

Львів – Десна – 14:00

Шахтар – Олександрія – 17:00

Динамо – Карпати – 17:00

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