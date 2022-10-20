УПЛ затвердила дати та час початку матчів 10-го туру
23:26 - Читать на русском
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у 10-му турі чемпіонату.
Матчі 10-го туру УПЛ будуть проводитись протягом 4 днів: з 28 по 31 жовтня включно, повідомляє офіційний сайт організації.
УПЛ отримала дозвіл на проведення матчів у Києві, – ЗМІ
10 ТУР
28 жовтня (п’ятниця)
Металіст 1925 – Зоря – 17:00
29 жовтня (субота)
Ворскла – Минай – 13:00
Шахтар – Олександрія – 17:00
30 жовтня (неділя)
СК Дніпро-1 – Чорноморець – 13:00
Інгулець – Рух – 13:00
Львів – Металіст – 15:00
Динамо – Кривбас – 17:00
31 жовтня (понеділок)
Колос – Верес – 13:00
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