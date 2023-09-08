УПЛ затвердила дати і час початку матчів 8-го туру
09:00 - Читать на русском
Стало відомо, коли мають відбутись поєдинки 8-го туру УПЛ.
Поєдинки 8-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3-х днів: з 22 по 24 вересня включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Шахтар не отримає жодної копійки за зіркового легіонера – мінус 15 млн євро "завдяки" ФІФА
22 вересня
Оболонь – Верес – 17:00
Олександрія – Чорноморець – 19:00
23 вересня
Полісся – Минай – 15:00
Ворскла – Кривбас – 17:00
Рух – Шахтар – 19:00
24 вересня
ЛНЗ – Динамо – 13:00
Зоря – СК Дніпро-1 – 15:00
Металіст 1925 – Колос – 17:00
"На обличчі Девіча була б кров": починав у Динамо 90-х, береже реліквію Белькевича, викриває перевертня з Криму
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter