Шостий тур чемпіонату України буде розбитий на два дні, повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21

6 ТУР

17 жовтня (субота)

Минай – Маріуполь – 14:00

Шахтар – Львів – 17:00

Рух – Динамо – 17:00

Зоря – Колос – 19:30

18 жовтня (неділя)

Олімпік – Ворскла – 14:00

Олександрія – Інгулець – 17:00

СК Дніпро-1 – Десна – 19:30

Нагадаємо, напередодні дві команди УПЛ пішли на самоізоляцію – серед гравців та персоналу Шахтаря та Олександрії було виявлено випадки інфікування CОVID-19.

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