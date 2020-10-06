УПЛ затвердила дати і час початку матчів 6-го туру чемпіонату
Дирекція української Прем’єр-ліги визначилась з термінами проведення матчів чергового туру.
Шостий тур чемпіонату України буде розбитий на два дні, повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.
Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21
6 ТУР
17 жовтня (субота)
Минай – Маріуполь – 14:00
Шахтар – Львів – 17:00
Рух – Динамо – 17:00
Зоря – Колос – 19:30
18 жовтня (неділя)
Олімпік – Ворскла – 14:00
Олександрія – Інгулець – 17:00
СК Дніпро-1 – Десна – 19:30
Нагадаємо, напередодні дві команди УПЛ пішли на самоізоляцію – серед гравців та персоналу Шахтаря та Олександрії було виявлено випадки інфікування CОVID-19.
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