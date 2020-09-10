УПЛ затвердила дати і час початку матчів 4-го туру чемпіонату
Дирекція української Прем’єр-ліги визначилась з термінами проведення матчів чергового туру.
Четвертий тур чемпіонату України буде розбитий на два дні, повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.
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4 ТУР
26 вересня (субота)
Минай – Динамо – 14:00
Ворскла – Маріуполь – 17:00
Олександрія – СК Дніпро-1 – 19:30
27 вересня (неділя)
Львів – Зоря – 14:00
Шахтар – Олімпік – 17:00
Десна – Рух – 19:30
Поєдинок Колос – Інгулець відбудеться пізніше, через участь "хліборобів" у єврокубках (його дату та час буде визначено 18.09.2020 року).
Нагадаємо, 17 вересня у Греції підопічні Руслана Костишина зустрінуться з Арісом у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
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