Четвертий тур чемпіонату України буде розбитий на два дні, повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

УЄФА переніс жеребкування групового етапу єврокубків – клуби не зможуть бути присутніми

4 ТУР

26 вересня (субота)

Минай – Динамо – 14:00

Ворскла – Маріуполь – 17:00

Олександрія – СК Дніпро-1 – 19:30

27 вересня (неділя)

Львів – Зоря – 14:00

Шахтар – Олімпік – 17:00

Десна – Рух – 19:30

Поєдинок Колос – Інгулець відбудеться пізніше, через участь "хліборобів" у єврокубках (його дату та час буде визначено 18.09.2020 року).

Нагадаємо, 17 вересня у Греції підопічні Руслана Костишина зустрінуться з Арісом у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

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