Другий тур чемпіонату України буде розбитий на три дні, повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

Колос підсилився двома гравцями Динамо

Першими після паузи, викликаної матчами збірних, на поле вийдуть Динамо та Десна. Цей поєдинок стане центральним у турі.

2 ТУР

11 вересня (п’ятниця)

Динамо – Десна – 19:00

12 вересня (субота)

СК Дніпро-1 – Олімпік – 14:00

Колос – Львів – 17:00

Рух – Шахтар – 19:30

13 вересня (неділя)

Минай – Олександрія – 14:00

Зоря – Маріуполь – 17:00

Ворскла – Інгулець – 19:30

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