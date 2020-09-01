УПЛ затвердила дати і час початку матчів 2-го туру чемпіонату
18:04 - Читать на русском
Дирекція української Прем’єр-ліги визначилась з термінами проведення матчів чергового туру.
Другий тур чемпіонату України буде розбитий на три дні, повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.
Колос підсилився двома гравцями Динамо
Першими після паузи, викликаної матчами збірних, на поле вийдуть Динамо та Десна. Цей поєдинок стане центральним у турі.
2 ТУР
11 вересня (п’ятниця)
Динамо – Десна – 19:00
12 вересня (субота)
СК Дніпро-1 – Олімпік – 14:00
Колос – Львів – 17:00
Рух – Шахтар – 19:30
13 вересня (неділя)
Минай – Олександрія – 14:00
Зоря – Маріуполь – 17:00
Ворскла – Інгулець – 19:30
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