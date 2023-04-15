УПЛ затвердила дати і час початку матчів 23-го та 24-го турів
Дирекція української Прем'єр-ліги ухвалила важливі рішення щодо проведення чергових турів чемпіонату.
Обидва тури відзначатимуться своєю компактністю – всі матчі відбудуться протягом двох днів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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23 ТУР
28 квітня (п'ятниця)
Металіст – Динамо – 13:00
Верес – Львів – 13:00
Колос – Шахтар – 15:00
29 квітня (субота)
Минай – Металіст 1925 – 13:00
Зоря – Чорноморець – 13:00
Інгулець – СК Дніпро-1 – 14:00
Рух – Ворскла – 15:00
Кривбас – Олександрія – 15:00
24 ТУР
3 травня (середа)
Шахтар – Минай – 13:00
СК Дніпро-1 – Металіст – 13:00
Львів – Олександрія – 14:00
Зоря – Верес – 15:00
Чорноморець – Колос – 15:00
4 травня (четвер)
Інгулець – Кривбас – 13:00
Металіст 1925 – Рух – 13:00
Ворскла – Динамо – 15:00
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