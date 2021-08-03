УПЛ затвердила дати і час матчів четвертого туру
Стало відомо, коли відбудуться протистояння чергового ігрового дня українського еліти.
Зустрічі 4-го туру УПЛ відбуватимуться п'ять днів – з 13 по 16 серпня, а також 18-го, відповідне рішення затвердила дирекція Прем'єр-ліги, інформує офіційний сайт організації.
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13 серпня (п’ятниця)
Шахтар – Металіст 1925 – 19:30
14 серпня (субота)
Верес – Ворскла – 17:00
Зоря – Минай – 19:30
Десна – СК Дніпро-1 – 19:30
15 серпня (неділя)
Колос – Рух – 17:00
Львів – Олександрія – 19:30
16 серпня (понеділок)
Маріуполь – Чорноморець – 19:00
18 серпня (середа)
Інгулець – Динамо – 19:30
Зауважимо, після двох турів в УПЛ лідирують Десна та Шахтар, які набрали по 6 очок. Динамо має лише три залікові бали, адже матч першого туру проти Миная був перенесений та відбудеться 11 серпня.
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