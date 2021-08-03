Зустрічі 4-го туру УПЛ відбуватимуться п'ять днів – з 13 по 16 серпня, а також 18-го, відповідне рішення затвердила дирекція Прем'єр-ліги, інформує офіційний сайт організації.

Суркіс назвав умову, за якої дозволить усім орендованим у Динамо футболістам грати проти киян

13 серпня (п’ятниця)

Шахтар – Металіст 1925 – 19:30

14 серпня (субота)

Верес – Ворскла – 17:00

Зоря – Минай – 19:30

Десна – СК Дніпро-1 – 19:30

15 серпня (неділя)

Колос – Рух – 17:00

Львів – Олександрія – 19:30

16 серпня (понеділок)

Маріуполь – Чорноморець – 19:00

18 серпня (середа)

Інгулець – Динамо – 19:30

Зауважимо, після двох турів в УПЛ лідирують Десна та Шахтар, які набрали по 6 очок. Динамо має лише три залікові бали, адже матч першого туру проти Миная був перенесений та відбудеться 11 серпня.

Динамо наступає на граблі Шахтаря: скандал з історичним ворогом і втрачені таланти, або Фарм-клуби – це зло