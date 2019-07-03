УПЛ запропонувала створити орган контролю за домовленостями між клубами та телеканалами

В чемпіонаті України може виникнути нова контрольна структура.

УПЛ має намір створити новий орган для врегулювання суперечок між телебаченням і командами, повідомляє Tribuna.com.

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Основною функцією майбутнього департаменту буде опрацювання усіх запитів від команд чемпіонату України та прийняття рішеннь, чи було порушення етичних норм з боку телеканалу чи ні.

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Разом із новим органом планують ввести систему фінансових покарань, які можуть застосовуватись не тільки щодо трансляторів, а і клубів УПЛ.