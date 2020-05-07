УПЛ запланувала засідання щодо подальшої долі чемпіонату – відома дата

Найближчим часом команди дізнаються, чи буде дограватись нинішній сезон УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга проведе онлайн-засідання 15 травня, повідомляє Tribuna.

Шахтар окреслив свою позицію щодо завершення сезону УПЛ – турнір можуть дограти в двох містах

На порядку денному буде питання завершення нинішнього сезону УПЛ, а також можливість розширення УПЛ до 14 команд з наступного розіграшу.

Нагадаємо, український футбол перебуває на паузі вже майже 2 місяці через пандемію. Після 23-х турів УПЛ лідирує Шахтар, на другій сходинці розташувалась Зоря, а замикає трійку Динамо.

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