toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

УПЛ запланувала засідання щодо подальшої долі чемпіонату – відома дата

7 травня 22:22 572 Читать на русском
УПЛ запланувала засідання щодо подальшої долі чемпіонату – відома дата
Фото УАФ

Найближчим часом команди дізнаються, чи буде дограватись нинішній сезон УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга проведе онлайн-засідання 15 травня, повідомляє Tribuna.

Шахтар окреслив свою позицію щодо завершення сезону УПЛ – турнір можуть дограти в двох містах

На порядку денному буде питання завершення нинішнього сезону УПЛ, а також можливість розширення УПЛ до 14 команд з наступного розіграшу.

Нагадаємо, український футбол перебуває на паузі вже майже 2 місяці через пандемію. Після 23-х турів УПЛ лідирує Шахтар, на другій сходинці розташувалась Зоря, а замикає трійку Динамо.

"Динамо деградує з моменту відходу Реброва": Босянок – про Бєрдиєва "з музею", ціль для Маліновського і біду Петракова

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12981
Теги
коронавірус УПЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
56
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук