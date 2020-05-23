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УПЛ за крок до рестарту сезону – відома дата ухвалення рішення

09:48 491 Читать на русском
УПЛ за крок до рестарту сезону – відома дата ухвалення рішення
Шахтар – Динамо / Фото з відкритих джерел

До початку відновлення чемпіонату України залишаються лічені дні.

Як відомо, відновлення сезону в українській Прем'єр-лізі заплановано на 30 травня. Над цим працюють футбольні та законодавчі органи країни. Напередодні з'явилась інформація щодо зміщення рестарту УПЛ на тиждень – на 6 червня.

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Це було викликано відсутністю дозволу від влади на проведення змагань з потрібною кількістю людей. Станом на сьогодні дозволені спортивні змагання за участю не більше 50-ти осіб, тоді як для проведення футбольного матчу необхідно, як мінімум, присутність 200 людей. Вже у понеділок стане відомо, чи буде отримано необхідний дозвіл.

"Є офіційне звернення в МОЗ. Чекаємо від Міністерства дозвіл можливого збільшення кількості учасників. Тільки після цього можемо говорити про дату рестарту чемпіонату України. Щодо 30 травня – ми контактуємо з усіма клубами. Є розуміння, що якщо у нас на руках буде дозвіл від МОЗ та виконкому УАФ, то ми готові стартувати 30 травня", – сказав в. о. президента УПЛ Євген Дикий у коментарі Футбол NEWS.

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УПЛ Євген Дикий
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