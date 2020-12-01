Серед претендентів опинились Руслан Костишин (Колос), Сергій Лавриненко (Інгулець), Юрій Максимов (Ворскла) та Володимир Шаран (Олександрія).

Швейцарія – Україна: УАФ отримала мотиваційну частину рішення УЄФА щодо матчу Ліги націй

Зазначимо, що Костишин, Лавриненко та Максимов визнавались найкращими тренерами турів, зіграних у листопаді, а команда Шарана продемонструвала найбільш стабільні результати минулого місяця. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

До слова, наставники Динамо та Шахтаря Мірча Луческу та Луїш Каштру не потрапили до цього списку. "Гірники" одного разу втратили очки у матчі з Олександрією, а кияни були розбиті Шахтарем у Класичному (0:3).

Заради України відмовив двом країнам, їздив на перегляд у Баварію та Шахтар і рятуватиме Шальке: хто такий Ігаль Брук?