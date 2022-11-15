Затверджене місце проведення поєдинку 14-го туру Прем'єр-ліги між Вересом і Динамо. Матч того ж туру між Рухом і Чорноморцем вирішили перенести.

Матч 14-го туру УПЛ Верес – Динамо, запланований на 21 листопада, відбудеться на стадіоні Авангард у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 14:00, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Раніше рівненський клуб хотів зіграти поєдинок першого кола в Києві, а навесні провести гру 29-го туру на Авангарді, щоб уболівальники мали змогу відвідати матч із Динамо. Верес навіть опублікував спеціальний відкритий лист, але позитивної відповіді, схоже, не отримав. Ще раніше Верес активно просував ідею проведення матчів УПЛ з уболівальниками, але, знову ж таки, прохання клубу відхилили.

Ще один поєдинок 14-го туру Прем'єр-ліги – між Рухом і Чорноморцем – спершу був запланований на 19 листопада. Тепер на офіційному сайті УПЛ вказано, що матч перенесений. Причини такого рішення не вказані.

Нагадаємо, турнірну таблицю УПЛ очолює СК Дніпро-1, який випереджає Шахтар на 5 очок, зігравши на матч більше. У 13-му турі УПЛ ці команди зіграють між собою.

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