УПЛ визначила претендентів на звання найкращого гравця і тренера серпня

УПЛ опублікувала список кандидатів, які можуть отримати звання найкращого гравця та тренера серпня. Серед претендентів є несподіванки.

УПЛ на своєму офіційному сайті розпочала голосування на звання найкращого гравця та тренера серпня. Віддати голос за своїх фаворитів можна за посиланням.

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На звання найкращого тренера претендують: Луїш Каштру (Шахтар), Віктор Скрипник (Зоря), Олександр Рябоконь (Десна) та Віталій Косовський (Ворскла).

Серед претендентів на звання найкращого гравця: Тайсон (Шахтар), Віталій Буяльський (Динамо), Назарій Русин (Зоря), Кирило Ковалець (Олександрія), Ігор Пердута (Ворскла) – усі вони були найкращими в кожному з турів. Також до них додали Дениса Фаворова, Олександра Філіппова (обидва – Десна), Алана Патріка (Шахтар).

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