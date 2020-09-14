УПЛ визначила найкращого тренера 2-го туру
23:46 - Читать на русском
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу обрало, хто з наставників клубів УПЛ став найкращим у 2 турі.
Ігор Климовський визнаний найкращим тренером 2-го туру чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Середній бал фахівця за поєдинок проти СК Дніпро-1 становить солідні 4,6 бали з максимальних 5. Додамо, що Олімпік обіграв дніпрян 3:1, а Беніто, права на якого належать Динамо, відзначився двома асистами.
Зазначимо, що це була перша перемога "олімпійців" у поточному сезоні – в 1 турі вони були розбиті Динамо (4:1).
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