Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу обрало, хто з наставників клубів УПЛ став найкращим у 2 турі.

Ігор Климовський визнаний найкращим тренером 2-го туру чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Олімпік офіційно розірвав контракт із екс-форвардом Дніпра

Середній бал фахівця за поєдинок проти СК Дніпро-1 становить солідні 4,6 бали з максимальних 5. Додамо, що Олімпік обіграв дніпрян 3:1, а Беніто, права на якого належать Динамо, відзначився двома асистами.

Зазначимо, що це була перша перемога "олімпійців" у поточному сезоні – в 1 турі вони були розбиті Динамо (4:1).

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