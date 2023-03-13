Українська Прем'єр-ліга на своєму сайті назвала найкращого тренера 17-го туру. Ним, за рішенням експертної ради, став наставник Динамо Мірча Луческу, який взяв гору над лідером першості – СК Дніпро-1 (1:0).

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Натомість Всеукраїнське об'єднання тренерів (ВОТ) обрало іншого переможця. На їхню думку, нагороди заслуговує Ігор Йовічевіч, який, попри складну логістику (поєдинок з Кривбасом відбувся між матчами Ліги Європи проти Фейєнорда), зумів налаштувати своїх підопічних і здобути розгромну перемогу над командою Юрія Вернидуба (3:0). Наставник "гірників" отримав від ВОТ оцінку 4,8.

До слова, найкращим гравцем звітного туру за версією УПЛ став півзахисник Інгульця Володимир Одарюк (дубль Металісту), який випередив Тауляна Сефері з Ворскли (два голи Вересу) та Георгія Судакова з Шахтаря (м'яч у ворота Кривбаса).

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