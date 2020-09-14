Володимир Лисенко став найкращим гравцем цього туру УПЛ, повідомляє офіційний сайт ліги.

Колос – Львів – 4:0 – відео голів та огляд матчу

За результами голосування експертної ради переміг саме форвард Колоса. Він відзначився дублем у матчі зі Львовом та допоміг своїй команді розгромно перемогти з рахунком 4:0. До слова, свою професійну кар'єру на найвищому рівні Лисенко починав у Динамо.

Зазначимо, що на Колос очікує поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Аріса, який відбудеться 17 вересня у Греції. Початок о 21:00. В УПЛ команда Костишина зіграє з Рухом 20 числа.

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