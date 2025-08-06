УПЛ визначила найкращих тренера й гравця першого туру – несподівані переможці
Стали відомі найкращі гравці та тренер 1-го туру УПЛ сезону 2025/26.
Наставник Кудрівки Василь Баранов, який зі своєю командою сенсаційно переграв Олександрію (3:1), здобув звання найкращого тренера першого туру. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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До топ-3 рейтингу також увійшли Руслан Ротань, який на чолі Олександрії здолав Карпати (2:0) та тренер Колоса Руслан Костишин, який зумів переграти Кривбас (2:1).
Звання найкращого гравця туру отримав півзахисник Кудрівки Андрій Сторчоус, який оформив дубль у ворота Олександрії. За ним розташувалися Арінальдо Ррапай (Колос), Євген Морозко (Кудрівка), Олег Білик (Епіцентр) та Віталій Роман (Рух).
Символічна збірна 1-го туру:
Кудрівка дебютувала в УПЛ, здолавши Олександрію у грі з двома голами зі штрафних – "аграрії" знову завершили вдев'ятьох