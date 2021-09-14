Українська Прем'єр-ліга підсумувала другий ігровий місяць сезону 2021/22, роздавши нагороди представникам СК Дніпро-1 і Вереса.

Переможцем у номінації "Найкращий тренер серпня" став Юрій Вірт, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Опонентами наставника рівнян були Мірча Луческу (Динамо), Ігор Йовічевіч (СК Дніпро-1), Олександр Рябоконь (Десна) і Юрій Гура (Олександрія).

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А от найкращим гравцем місяця, що промайнув, став Артем Довбик. Форвард СК Дніпро-1 випередив у голосуванні Віталія Буяльського (Динамо), Лассіну Траоре (Шахтар), Владислава Калітвінцева (Десна) і Владислава Кочергіна (Зоря).

До слова, команда Довбика наразі розташувалась на 5 сходинці турнірної таблиці УПЛ, підопічні Вірта ж сенсаційно посідають 8 місце. У наступному турі СК Дніпро-1 зіграє саме із Вересом.

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