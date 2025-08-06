"Українська Прем’єр-Ліга глибоко сумує з приводу цієї непоправної втрати та висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям і всім, хто знав Володимира. Світла усмішка цього талановитого футболіста назавжди залишиться в памʼяті футбольної спільноти України.

Гравець Зорі Білоцерковець раптово помер у 25 років

Терпіння і сил усім, хто переживає цю втрату. Вічна памʼять", – йдеться в повідомленні Української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 6 серпня, півзахисник Зорі Володимир Білоцерковець раптово помер у 25 років. Володимир зіграв 32 поєдинки на рівні УПЛ в складі Зорі та Інгульця, гравець відзначився двома голами та однією результативною передачею.

"Йди і проси вибачення у Лобановського": українець Ла Ліги, якого забули вилучити з поля