toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
НІМЕЧЧИНА КОРОНАВІРУС БАВАРІЯ

УПЛ відреагувала на інформацію про спаринг Зорі та СК Дніпро-1 в умовах карантину

19:10 191 Читать на русском
УПЛ відреагувала на інформацію про спаринг Зорі та СК Дніпро-1 в умовах карантину
СК Дніпро-1 – Зоря / Фото: СК Дніпро-1

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував чутки, що Зоря та СК Дніпро-1 провели товариський матч під час карантину.

"Офіційної інформації щодо цього матчу в УПЛ не було і немає", – сказав директор організації в коментарі Tribuna.com.

Зоря і СК Дніпро-1 провели товариський матч під час карантину

Раніше повідомлялося, що інформація про поєдинок прозвучала під час спільної відеоконференції клубів УПЛ. Передбачається, що Ліга знала про проведення спарингу, але ніяк не відреагувала.

Нагадаємо, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Тренування в командних видах спорту дозволені з 11 травня. Проведення спортивних змагань, в яких беруть участь не більше 50 осіб, допускається з другого етапу ослаблення карантину, який розпочнеться 22 травня.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА

blog_ava
Шевченко озвучив наступну ціль збірної України
08:00
2204
Теги
Зоря Зоря УПЛ СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Євген Дикий
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
47
хв
Вердер
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук