УПЛ відреагувала на інформацію про спаринг Зорі та СК Дніпро-1 в умовах карантину

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував чутки, що Зоря та СК Дніпро-1 провели товариський матч під час карантину.

"Офіційної інформації щодо цього матчу в УПЛ не було і немає", – сказав директор організації в коментарі Tribuna.com.

Зоря і СК Дніпро-1 провели товариський матч під час карантину

Раніше повідомлялося, що інформація про поєдинок прозвучала під час спільної відеоконференції клубів УПЛ. Передбачається, що Ліга знала про проведення спарингу, але ніяк не відреагувала.

Нагадаємо, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Тренування в командних видах спорту дозволені з 11 травня. Проведення спортивних змагань, в яких беруть участь не більше 50 осіб, допускається з другого етапу ослаблення карантину, який розпочнеться 22 травня.

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