"Рік тому був тендер, і права на трансляцію матчів УПЛ були продані "Медіа Групі Україна". Цей контракт діє три роки. Тому завдання майбутнього УПЛ-ТБ – максимально готуватися до наступного циклу продажів. Буде тендер на сезон-2022/23, тому через рік, у 2021-му, вже необхідно буде починати підготовку до тендеру. І до цього моменту вже має існувати УПЛ-ТБ, як компанія, яка може претендувати на частину телевізійних прав.

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Також необхідно створювати додаткові продукти про кожен клуб, якісь візитки, які б промотували їх усіх. Адже це буде канал про всі клуби УПЛ. Крім того, буде можливість показувати архівні матчі, транслювати поєдинки Першої ліги, ігри молодіжних команд, цікаві футзальні ігри, жіночу лігу. Можливості відкриваються цікаві.

В даний час вирішуються операційні підготовчі питання: бізнес-модель, опис продукту, клієнта, канали дистрибуції, вартість, потенційне охоплення ринку, як буде оцінюватися конкуренція з іншими каналами, організаційна структура самого каналу, на яких умовах вибирається керівник каналу, за яких умов його змінюють і т. д.

Через місяць в робочій групі представники клубів зустрінуться і презентують опції, з яких можна вибирати варіанти, а ще через місяць, після певних доопрацювань, повинні остаточно затвердити від 1 до 3 варіантів з різних питань. Потім підготовлений пакет документів буде спрямований в клуби УПЛ на розгляд. Орієнтовно в середині листопада мають відбутися Загальні збори клубів УПЛ, на якому повинен бути прийнятий або не прийнятий один з варіантів, і після цього вже почнеться безпосередньо робота над створенням телеканалу.

Необхідно ставити завдання збільшення вартості прав на матчі УПЛ, яка зараз становить 6 млн доларів, як мінімум вдвічі – до 12 млн доларів. Я переконаний, що як тільки у цій сфері в Україні буде створено ринок, в неї підуть інвестиції. Так, наприклад, представники УПЛ вже ведуть певні переговори з компанією Mediapro, яка працює з іспанською Ла Лігою і займається маркетингом її телеправ.

Паралельно з ідеєю створення УПЛ-ТБ в Україні є ідея створення УПЛ-ТБ Інтернешнл для уболівальників в інших країнах. Зараз дуже складна система продажу прав на конкретну країну, і від неї потрібно йти. Потрібно продавати прямо уболівальникам, незалежно від того, де вони знаходяться. І якщо ця людина готова заплатити 50 доларів на рік за всі матчі УПЛ, то ми повинні задовольнити такий попит", – сказав Свірідов виданню Інтерфакс-Україна.

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