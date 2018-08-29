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УПЛ: стартувало голосування за найкращого гравця серпня

16:50 71 Читать на русском
УПЛ: стартувало голосування за найкращого гравця серпня
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Офіційний сайт УПЛ відкрив голосування на визначення найкращого гравця українського чемпіонату за підсумками серпня.

Проголосувати можна за гравців, які ставали найкращими в 3, 4, 5 і 6 турах УПЛ: Беньяміна Вербіча(Динамо), Марлоса (Шахтар), Віктора Циганкова (Динамо), Жуніора Мораеса (Шахтар).

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Також серед кандидатів – футболісти, які показали хороший рівень гри на думку експертної ради УПЛ: Євген Банада (Олександрія), Сергій Гринь (Арсенал-Київ), Денис Безбородько (Десна), Сергій Літовченко (Чорноморець).

Голосування відкрите на офіційному сайті УПЛ, право голосу має кожен вболівальник.

До слова, до складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

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Теги
Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Марлос Марлос Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Віктор Циганков Віктор Циганков
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