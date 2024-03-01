У разі повітряної тривоги деякі матчі можуть перервати чи відкласти, через що можуть виникнути зміщення у сітці мовлення, повідомляє офіційний Telegram-канал УПЛ.

УПЛ ТБ: де дивитися матчі чемпіонату України

На жаль, кабельний лінійний телеканал не може транслювати декілька матчів одночасно. Саме тому, у разі зміщення програми передач через повітряну тривогу, кабельний телеканал транслюватиме у прямому ефірі лише наступний матч, який заплановано за розкладом.

Перерваний або відкладений матч, що змістився у сітці, у прямому ефірі можна буде переглянути на ОТТ платформах, що підтримують трансляцію додаткових сабканалів. Тобто, щоб продовжити дивитись перерваний матч, необхідно зайти на OTT-платформу (перелік на офіційному сайті УПЛ), знайти UPL TV 1/2/3/4 або ж клікнути на банер з відповідним матчем.

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