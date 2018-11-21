УПЛ розширять до 16 команд, – ТаТоТаке

У наступному сезоні УПЛ, найймовірніше, будуть виступати 16 клубів.

Питання розширення Прем’єр-ліги до 16 клубів вирішено на 99 відсотків, повідомляє журналіст Констянтин Андріюк в ефірі програми ТаТоТаке.

Хацкевич підтримав ініціативу щодо розширення чемпіонату України

За інформацією джерела, Шахтар, який проти розширення, не має достатню кількість голосів в УПЛ, аби цьому перешкодити. А ФФУ не піде на публічний конфлікт з більшістю клубів, аби піти на зустріч Шахтарю.

Віце-президент УПЛ пояснив, чому не варто розширювати чемпіонат до 16 команд

Зауважимо, що раніше президент ФФУ Андрій Павелко заявляв, що хоче аби в українській Прем’єр-лізі виступало 16 команд.