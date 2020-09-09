Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий зняв відповідальність з дирекції турніру щодо відкриття трибун для фанатів.

"Згідно з протоколом, клуби погоджують це питання з місцевою техногенною комісією. Після цього вони звертаються до нас.

Минай – Олександрія: матч відбудеться із уболівальниками

Якщо всі процесуальні питання будуть вирішені, ми не перешкоджатимемо проведенню матчів з уболівальниками", – сказав Євген Дикий у коментарі для програми Футбол NEWS.

Нагадаємо, перший тур чемпіонату України відбувся без вболівальників на трибунах. Наступного туру відкриття дверей домашнього стадіону анонсував Минай, закарпатці прийматимуть Олександрію.

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