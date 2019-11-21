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УПЛ проведе акцію "Ні расизму" перед матчами 15-го туру

20:09 99 Читать на русском
УПЛ проведе акцію "Ні расизму" перед матчами 15-го туру
Микола Шапаренко, Тайсон та Віктор Циганков / Reuters

Керівництво УПЛ прийняло рішення провести в 15-му турі чемпіонату України акцію проти расизму.

"Дирекція УПЛ ухвалила рішення перед початком матчів 15-го туру провести акцію "Ні расизму!". Ця акція передує всім поєдинкам ігрового тижня Favbet Ліги. Перед початком матчів, команди вийдуть на поле з антирасистськими вимпелами та банерами "Ні расизму".

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Послання "Ні расизму!" покликане підвищити обізнаність громадськості про прояви нетерпимості і дискримінації у футболі, а також ставить за мету подальший розвиток ідей і стратегій по боротьбі з цим ганебним явищем", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті УПЛ.

Нагадаємо, що сьогодні КДК УАФ покарав київське Динамо за поведінку фанатів під час матчу 14-го туру УПЛ проти Шахтаря. Столичний клуб зобов'язали заплатити штраф у розмірі 500 тисяч гривень, а також провести один домашній матч без глядачів.

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УПЛ Расизм у футболі
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